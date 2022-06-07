Тен Хаг хочет подписать 5 игроков в «МЮ» летом. Тренер считает, что нужно усилить каждую зону

«Манчестер Юнайтед» работает над трансферными планами на лето.

По данным Goal.com, новый главный тренер команды Эрик тен Хаг в ходе его первого трансферного окна в клубе хочет видеть в пять новых футболистов.

Главная цель «Манчестер Юнайтед» – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. В английском клубе давно следят за игрой хавбека – руководство «МЮ» наблюдало за ним и в период выступлений за «Аякс», и во время игры за «Барселону».

Однако де Йонга придется убеждать принять предложение от «Манчестер Юнайтед». Источник сказал, что для осуществления этой сделки «должны сойтись все звезды».

Тен Хаг знает, что после ухода и Немани Матича клубу необходим еще как минимум один центральный полузащитник, помимо де Йонга. Тренер обсуждал с директором «МЮ» Джоном Мерто кандидатуры Кэлвина Филлипса («Лидс») и Деклана Райса ( ). Однако требования лондонского клуба по Райсу (около 150 млн фунтов) «МЮ» выполнять не собирается.

В «Юнайтед» понимают, что клуб используют в качестве рычага давления при переговорах с о новом контракте. «МЮ» давно нравится этот игрок, но возраст хавбека (ему 31 год) и его травмы вызывают сомнения.

Тен Хаг считает, что в ходе летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» необходимо усилить все зоны.

Усиление позиции нападающего тоже считается необходимостью. Тут «МЮ» интересен форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес.