«Црвену Звезду» и «Партизан» не приглашали в Единую лигу ВТБ (Metaratings.ru)

Единая лига ВТБ не приглашала к участию «Црвену Звезду» и «Партизан», пишет Metaratings.ru.
Ранее сербское издание Mozzart Sport сообщило, что сербские клубы получили предложение вступить в Лигу ВТБ, но пока не приняли решения по данному вопросу.
«Црвена Звезда» и «Партизан» не имеют постоянной лицензии на выступление в Евролиге. Каждый сезон разыгрывается одна путевка в Адриатической лиге.
В этом году победителем Адриатической лиги стала «Црвена Звезда». Команда получит возможность сыграть в Евролиге в сезоне-2022/23. «Партизан» попадет туда только в случае получения уайлд-кард.
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