«Црвену Звезду» и «Партизан» не приглашали в Единую лигу ВТБ (Metaratings.ru)

лига ВТБ не приглашала к участию «Црвену Звезду» и «Партизан», пишет Metaratings.ru.

Ранее сербское издание Mozzart Sport сообщило, что сербские клубы получили предложение вступить в Лигу ВТБ, но пока не приняли решения по данному вопросу.

и не имеют постоянной лицензии на выступление в Евролиге. Каждый сезон разыгрывается одна путевка в лиге.

В этом году победителем Адриатической лиги стала «Црвена Звезда». Команда получит возможность сыграть в Евролиге в сезоне-2022/23. «Партизан» попадет туда только в случае получения уайлд-кард.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»