Карпова сделала каминг-аут: «Когда твое государство унижает тебя – это настоящий абсурд. Будто быть геем – значит быть плохим человеком без моральных ценностей»

Российская футболистка сделала каминг-аут.

Уже пять лет россиянка живет в . Сейчас она выступает за .

«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Также я понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. Здесь то, что ты лесбиянка, не стигматизируют.

Здесь тренер может спросить у тебя: «Твоя девушка придет на матч?» Я просто подумала – вау. В России люди спрашивают, есть ли у тебя парень. Здесь спрашивают, есть ли у тебя «партнер» – «pareja», – сказала футболистка.

Также Карпова рассказала, что с детства пыталась скрывать свою гомосексуальность. Она рассказала историю о подписании первого профессионального контракта. Владелец клуба «Россиянка» пытался убедить ее отца подписать контракт, аргументируя это тем, что в команде «будут следить за его дочерью-лесбиянкой».

«По мнению этих людей, к лесбиянкам нужен особый подход. Тогда мне было 18 лет. Мой папа сказал этому парню... идти подальше. Он сказал, что готов обсуждать лишь футбол, а не мою сексуальную ориентацию.

Различия между жизнью здесь и в России, когда ты представитель ЛГБТ-сообщества, огромны.

Не секрет, что главная проблема детей-геев – то, что ты оказываешься в чулане. Ты боишься, что общество тебя осудит. И когда твое государство становится одним из тех, кто унижает тебя, – это настоящий абсурд.

Сейчас российская пропаганда старается дискредитировать людей, который высказываются против происходящих событий, просто исключая их.

Например, когда Маргарита Симоньян говорила о позиции Максима Галкина, она сказала: «А вообще он гей». Так, словно быть геем – значит быть плохим, отвратительным человеком без моральных ценностей», – сказала Карпова в интервью ВВС.