  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Романове в «Спартаке»: «Не знаю, кто это. Играют футболисты – какая разница, кто стоит на бровке? Многие даже не знают, что там не Станкович»
59

Мостовой о Романове в «Спартаке»: «Не знаю, кто это. Играют футболисты – какая разница, кто стоит на бровке? Многие даже не знают, что там не Станкович»

Александр Мостовой о тренере «Спартака» Вадиме Романове: я не знаю, кто это.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

Московский клуб возглавляет временно исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.

«Я тысячу раз говорил: какая разница, кто стоит на бровке. Команды всегда могут сыграть на три результата. Обыграть, выиграть или сыграть вничью. Что ты сидишь там, что там. Многие же даже не знают, что на бровке у «Спартака» не Станкович, а какой-то Романов. Играют футболисты.

Я смотрел первый тайм, когда было удаление, подумал: слава богу, «Спартаку» повезло, удаление одного, второго. Думал, что они выиграют. Приехал, смотрю конец, а «Спартак» проигрывает. Думал: ничего себе. Чем футбол и прекрасен: многие читают книги, рассказывают, а получается так.

Но я бы не сказал, что «Спартак» играл хуже. Наоборот, лучше! После удаления ударов было много, но видите, как бывает. Один стандарт, вбрасывание аута и пиши пропало. И, кстати, заметьте, удалили Талалаева, и команда в меньшинстве еще умудрилась выиграть!

Романов? Я не знаю, кто это, поэтому не могу оценивать», – сказал Мостовой.

Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25330 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoБалтика
logoВадим Романов
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoДеян Станкович
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
30 ноября, 11:03
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
30 ноября, 10:36
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
30 ноября, 09:54
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
4 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
34 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
34 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
34 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
35 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
49 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
4 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
19 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
31 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
34 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
39 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
59 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09