Матета забил пенальти «МЮ» со 2-й попытки. Форвард «Кристал Пэлас» совершил двойное касание, судьи дали перебить 11-метровый
Жан-Филипп Матета забил пенальти «МЮ» со второй попытки.
Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета реализовал пенальти в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0, перерыв) со второй попытки.
На 32-й минуте встречи защитник «МЮ» Лени Йоро нарушил правила на французском форварде. Матета реализовал 11-метровый, но судьи зафиксировали у него двойное касание во время удара.
Главный арбитр матча Роберт Джонс дал игроку «Кристал Пэлас» перебить пенальти, и Матета повторно переиграл голкипера Сенне Ламменса.
Изображение: кадры из трансляции
