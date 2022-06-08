Кучеров забил в 3 матчах плей-офф подряд, повторив свой рекорд 6-летней давности

Форвард забросил победную шайбу в матче финала Востока с «Рейнджерс» (4:1) в Кубке Стэнли (2-2 в серии).

Россиянин продлил голевую серию в плей-офф до 3 игр, повторив свой рекорд, установленный в 2016 году.

Рекордсмен «Тампы» – , забивавший в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли в 9 матчах подряд.

Всего на счету Кучерова в 15 играх текущего плей-офф 21 (7+14) очко. В последних 3 матчах он набрал 6 (3+3) баллов.

Сегодня за 19:53 (4:15 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».