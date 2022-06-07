Тренер «Ниццы» Гальтье хочет возглавить «ПСЖ». Помимо него, у парижан есть лишь один кандидат

Тренер «Ниццы» может возглавить .

Как пишет RMC Sport, ссылаясь на несколько источников, сейчас конкурентом Гальтье является лишь один тренер, но его имя пока неизвестно.

В частных беседах Гальтье уже не скрывает, что хочет возглавить «ПСЖ». Луиш Кампуш, который в скором времени станет спортивным директором парижан, уже работал с Кристофом в «Лилле».

Если «ПСЖ» остановится на кандидатуре 55-летнего француза, то клубу нужно будет еще договориться с «Ниццей», но это не станет проблемой.

Не исключено, что Гальтье покинет «Ниццу», даже если не договорится с «ПСЖ». В таком случае тренером «Ниццы» могут стать , или .