Тренер «Ниццы» Гальтье хочет возглавить «ПСЖ». Помимо него, у парижан есть лишь один кандидат

Тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье может возглавить «ПСЖ».
Как пишет RMC Sport, ссылаясь на несколько источников, сейчас конкурентом Гальтье является лишь один тренер, но его имя пока неизвестно.
В частных беседах Гальтье уже не скрывает, что хочет возглавить «ПСЖ». Луиш Кампуш, который в скором времени станет спортивным директором парижан, уже работал с Кристофом в «Лилле».
Если «ПСЖ» остановится на кандидатуре 55-летнего француза, то клубу нужно будет еще договориться с «Ниццей», но это не станет проблемой.
Не исключено, что Гальтье покинет «Ниццу», даже если не договорится с «ПСЖ». В таком случае тренером «Ниццы» могут стать Люсьен Фавр, Венсан Компани или Марко Розе.