«Краснодар» не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед, 3 ничьих. Клуб лидирует в РПЛ перед игрой с ЦСКА

«Краснодар» продлил серию матчей без поражений.

«Краснодар» не проигрывает 12 матчей подряд.

Сегодня команда Мурада Мусаева разгромила «Крылья Советов » (5:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

Последний раз «Краснодар » проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 9 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти.

«Краснодар» набрал 37 очков и гарантированно завершит 17-й тур РПЛ лидером таблицы.

7 декабря краснодарцы примут ЦСКА в 18-м туре чемпионата России.