«Краснодар» не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед, 3 ничьих. Клуб лидирует в РПЛ перед игрой с ЦСКА
«Краснодар» продлил серию матчей без поражений.
«Краснодар» не проигрывает 12 матчей подряд.
Сегодня команда Мурада Мусаева разгромила «Крылья Советов» (5:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Последний раз «Краснодар» проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 9 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти.
«Краснодар» набрал 37 очков и гарантированно завершит 17-й тур РПЛ лидером таблицы.
7 декабря краснодарцы примут ЦСКА в 18-м туре чемпионата России.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
