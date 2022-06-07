«Уфа» займет место «Факела» в РПЛ, если недостатки стадиона в Воронеже не исправят до начала сезона

«Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если воронежский клуб не устранит недостатки на своем стадионе.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия РПЛ -1 будет отозвана.

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1. Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.

Если «Факел» не исправит замечания, то в соответствии с правилами его место займет клуб, финишировавший на 14-м месте в РПЛ, – «Уфа», – сказал Митрофанов.

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