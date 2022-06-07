Международный союз конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Данное решение было принято на конгрессе ISU, который проходит в эти дни в Таиланде.

В ходе заседания конгресс подтвердил продление действия коммюнике 2469, в котором говорилось об отстранении российских и белорусских спортсменов. Санкции касаются также официальных лиц ISU из России и Беларуси. На территории этих стран не будут проводиться соревнования под эгидой ISU.

Решения действуют до дальнейшего уведомления.

Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека не выступают на международных соревнованиях с начала весны этого года.