«Спартак» впервые не сыграет на Кубке Матч Премьер. Клуб выиграл 3 из 4 турниров

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Кубок PARI Премьер Футбол

«Спартак» не выступит предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

Красно-белые впервые не сыграют на этом турнире. До этого московская команда выиграла три из четырех состоявшихся турниров Кубок Матч Премьер.

«Спартак» побеждал зимой 2019 года, а также в 2020 и 2021 году.

7 июня стали известны участники соревнования, который получил название Кубок PARI Премьер. В турнире примут участие «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород».

Сообщалось, что «Спартак» получал приглашение выступить на этом турнире.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные