«Спартак» впервые не сыграет на Кубке Матч Премьер. Клуб выиграл 3 из 4 турниров

не выступит предсезонном турнире .

Красно-белые впервые не сыграют на этом турнире. До этого московская команда выиграла три из четырех состоявшихся турниров Кубок Матч Премьер.

«Спартак» побеждал зимой 2019 года, а также в 2020 и 2021 году.

7 июня стали известны участники соревнования, который получил название Кубок PARI Премьер. В турнире примут участие «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород».

Сообщалось, что «Спартак» получал приглашение выступить на этом турнире.