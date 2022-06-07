⚡ ISU поэтапно повысит возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию с 15 до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

За повышение возрастного ценза проголосовало 100 членов конгресса, против – 16, два человека воздержались.

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