Антонио Рюдигер: «Тухель – лучший тренер, с которым я работал. Он все изменил в «Челси» и проложил мне путь к главной цели – игре за «Реал»
Антонио Рюдигер: Томас Тухель – лучший тренер, с которым я работал.
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер назвал Томаса Тухеля лучшим тренером в своей карьере. Они оба были в «Челси» с января 2021-го до лета 2022 года.
«Тухель – лучший тренер, с которым я когда-либо работал. У него есть абсолютно все.
Он изменил все в «Челси», он очень честен. Именно он проложил мне путь к успеху и главной цели – игре за «Реал». Без него это было бы невозможно», – сказал Рюдигер.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
