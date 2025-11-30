  • Спортс
  Антонио Рюдигер: «Тухель – лучший тренер, с которым я работал. Он все изменил в «Челси» и проложил мне путь к главной цели – игре за «Реал»
Антонио Рюдигер: «Тухель – лучший тренер, с которым я работал. Он все изменил в «Челси» и проложил мне путь к главной цели – игре за «Реал»

Антонио Рюдигер: Томас Тухель – лучший тренер, с которым я работал.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер назвал Томаса Тухеля лучшим тренером в своей карьере. Они оба были в «Челси» с января 2021-го до лета 2022 года.

«Тухель – лучший тренер, с которым я когда-либо работал. У него есть абсолютно все.

Он изменил все в «Челси», он очень честен. Именно он проложил мне путь к успеху и главной цели – игре за «Реал». Без него это было бы невозможно», – сказал Рюдигер.

Кроос получил Рыцарский крест ордена «За заслуги перед ФРГ». Вручение состоялось на «Сантьяго Бернабеу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
