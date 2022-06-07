Захарова о переезде «Красавы» на Кипр: «Удивляет, что такие стремления еще есть. Наверное, есть рисковые люди, которые думают, что их пронесет»

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Мария Захарова считает, что сейчас гражданам России не стоит вкладываться в экономику Европы.

Такое мнение представитель МИД России высказала, комментируя планы Евгения Савина, который хочет перевезти свой клуб «Красава» на Кипр.

«Меня удивляет, что такие стремления и желания все еще присутствуют. Давно всем должно быть очевидно и ясно. Про гарантии сохранности и независимости я вообще молчу. Нет святости инвестиционного процесса.

Наверное, есть рисковые люди, которые думают, что их пронесет», – сказала Захарова в эфире шоу «Есть тема» на «Матч ТВ».

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