Захарова о переезде «Красавы» на Кипр: «Удивляет, что такие стремления еще есть. Наверное, есть рисковые люди, которые думают, что их пронесет»

Мария Захарова считает, что сейчас гражданам России не стоит вкладываться в экономику Европы.

Такое мнение представитель МИД России высказала, комментируя планы , который хочет перевезти свой клуб на Кипр.

«Меня удивляет, что такие стремления и желания все еще присутствуют. Давно всем должно быть очевидно и ясно. Про гарантии сохранности и независимости я вообще молчу. Нет святости инвестиционного процесса.

Наверное, есть рисковые люди, которые думают, что их пронесет», – сказала Захарова в эфире шоу «Есть тема» на .