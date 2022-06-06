Украина не вышла на ЧМ-2022, Надаль взял 22-й «Шлем», пента-трик Месси, «Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ, дубль Роналду и другие новости утра

1. Сборная Уэльса вышла на ЧМ-2022, обыграв в финале стыков команду Украины (1:0). Все решил автогол Андрея Ярмоленко в первом тайме.

Украина превзошла соперника по ударам (22:10), попаданиям в створ (9:3) и владению мячом (67,6% на 32,4%). Украинцы не вышли на чемпионат мира 4-й раз подряд, валлийцы сыграют на турнире впервые с 1958 года.

2. Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в трех сетах и в 14-й раз победил на «Ролан Гаррос». Испанец выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и оторвался от Роджера Федерера и Новака Джоковича на два титула.

3. «Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории, прервав победную серию ЦСКА благодаря победе в седьмом матче. Армейцы 19 лет подряд побеждали в чемпионате России.

4. Лионель Месси разорвал скромную Эстонию в товарищеском матче (5:0) – сделал первый пента-трик за сборную Аргентины и второй в карьере. После пяти голов в одном матче Лео поднялся на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

5. Три очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» дома обыграть «Рейнджерс» (3:2) в третьем матче серии Кубка Стэнли и сократить счет (1-2). У Артемия Панарина в этой игре – два балла.

6. Криштиану Роналду оформил дубль в матче 2-го тура Лиги наций Португалия – Швейцария (4:0) и обновил свой же рекорд по голам за сборные (117). Испания ушла от поражения в игре с Чехией (2:2), забив на 90-й минуте, Норвегия справилась со Швецией благодаря дублю Эрлинга Холанда (2:1), а гол и пас Хвичи Кварацхелии помогли Грузии разгромить Болгарию (5:2).

7. НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» разгромил «Бостон», сравняв счет в серии (1-1).

8. Сборная России по футболу проведет два матча в сентябре. Одним соперником станет Иран, второй пока не определен.

9. Подавляющее большинство федераций собирается голосовать за поднятие возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании. Голосование пройдет 7 июня.

10. В Госдуму внесут законопроект об отмене Fan ID. С такой инициативой выступят депутаты КПРФ.

11. Трансферы. Крыховяк вернется в «Краснодар», поляк планирует продолжить играть в России. Бюджет «Реала» на летние трансферы превысит 400 млн евро, Гнабри не купят. Левандовски хочет перейти в «Барсу» до предсезонки, он не может представить, что вернется в «Баварию».

«Ливерпуль» может подписать Пулишича на замену Мане. Дембеле надеялся, что Мбаппе поможет договориться о крупном контракте с «ПСЖ», но парижане его не подпишут, вингер либо останется в «Барсе», либо уйдет в «Челси». Тчуамени хочет в «Реал», хотя Мбаппе и Кампуш убеждают его перейти в «ПСЖ», но «Мадрид» и «Монако» близки к договоренности.

12. Российский футбольный союз подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины.

13. Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов, Гамид Агаларов («Уфа») – 2-й, Кристиан Нобоа («Сочи») – 3-й.

14. Магучих, Томпсон, Чех, Моррис и Чероно одержали победы на этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Марокко.

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