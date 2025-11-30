Томори о шансах на скудетто: «Милан» – хорошая команда, хотим продолжать в том же духе. Сезон только начинается»

Фикайо Томори о скудетто: «Милан» хорошая команда, надо продолжать в том же духе.

Защитник «Милана » Фикайо Томори ответил на вопрос о шансах клуба выиграть чемпионат Италии.

Миланцы обыграли «Лацио» (1:0) в 13-м туре Серии А и сейчас занимают 1-е место в турнирной таблице. Томори отдал ассист на гол Рафаэла Леау римлянам.

– Сможет ли «Милан» выиграть скудетто?

– У нас хорошая команда. Мы сплочены, мы команда. Сезон еще только начинается, и мы хотим продолжать в том же духе.

– Мечтаете об этом?

– Пока рано. Мы хотим продолжать в том же духе. Сначала сосредоточимся на следующем матче, а потом на том, что последует за ним, – сказал Томори Sky Sport 24.