Томори о шансах на скудетто: «Милан» – хорошая команда, хотим продолжать в том же духе. Сезон только начинается»
Защитник «Милана» Фикайо Томори ответил на вопрос о шансах клуба выиграть чемпионат Италии.
Миланцы обыграли «Лацио» (1:0) в 13-м туре Серии А и сейчас занимают 1-е место в турнирной таблице. Томори отдал ассист на гол Рафаэла Леау римлянам.
– Сможет ли «Милан» выиграть скудетто?
– У нас хорошая команда. Мы сплочены, мы команда. Сезон еще только начинается, и мы хотим продолжать в том же духе.
– Мечтаете об этом?
– Пока рано. Мы хотим продолжать в том же духе. Сначала сосредоточимся на следующем матче, а потом на том, что последует за ним, – сказал Томори Sky Sport 24.
