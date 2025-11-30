Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» при Вадиме Романове, исполняющем обязанности главного тренера. Российский специалист занял эту должность после отставки Деяна Станковича 11 ноября.
В матче 17-го тура Мир РПЛ красно-белые уступили «Балтике» (0:1).
«Спартак» был нестабилен при Станковиче, Романов пока не решил эту проблему.
«Балтика» была лучше подготовлена к игре. В чем-то «Спартаку» не повезло. «Балтика» гнула свою линию, а тренерский штаб «Спартака» допустил несколько ошибок. Команда вышла на матч без нападающих.
Романов говорил, что Заболотный не готов играть 90 минут. Так пусть он играет 60 минут, но у команды будет наконечник. Без него остается только убегать в контратаки, но это не игра для «Спартака». Романов запутался, «Спартак» должен был просто гнуть свою линию», – сказал Ташуев.