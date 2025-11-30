Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»

Сергей Ташуев: Романов запутался, не решил проблему нестабильности «Спартака».

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» при Вадиме Романове , исполняющем обязанности главного тренера. Российский специалист занял эту должность после отставки Деяна Станковича 11 ноября.

В матче 17-го тура Мир РПЛ красно-белые уступили «Балтике» (0:1).

«Спартак» был нестабилен при Станковиче, Романов пока не решил эту проблему.

«Балтика» была лучше подготовлена к игре. В чем-то «Спартаку » не повезло. «Балтика» гнула свою линию, а тренерский штаб «Спартака» допустил несколько ошибок. Команда вышла на матч без нападающих.

Романов говорил, что Заболотный не готов играть 90 минут. Так пусть он играет 60 минут, но у команды будет наконечник. Без него остается только убегать в контратаки, но это не игра для «Спартака». Романов запутался, «Спартак» должен был просто гнуть свою линию», – сказал Ташуев.