Шестеркин – 1-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 600+ сэйвов в одном плей-офф за 18 матчей

Игорь Шестеркин – 1-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 600+ сэйвов в плей-офф за 18 матчей.
В четвертом матче финала Восточной конференции против «Тампы» россиянин отразил 27 бросков из 30.
Всего в этом плей-офф у него стало 616 отраженных бросков в 18 матчах. Он занимает 2-е место в истории «Рейнджерс» по числу сэйвов за один плей-офф. Рекордом владеет Хенрик Лундквист (2014 год, 683 в 25 матчах).
При этом Шестеркин – 1-й вратарь в истории, кто отразил 600+ бросков уже на отметке в 18 матчей в одном плей-офф.
Ранее 6 вратарей достигали этой отметки за 19 матчей – Кен Драйден («Монреаль», 1971 год), Кирк Маклин («Ванкувер», 1994), Джон Ванбисбрук («Флорида», 1996), Олаф Колциг («Вашингтон», 1998), Жан-Себастьян Жигер («Анахайм», 2003), Туукка Раск («Бостон», 2013).
При этом рекорд лиги по количеству сэйвов за один плей-офф удерживает Тим Томас («Бостон», 2011 год, 798 в 25 матчах). Маклин («Ванкувер», 1994) – второй с 761 сэйвом в 24 матчах, а третьим идет Антон Худобин («Даллас», 2020) – 744 в 25.
Отметим, что официально броски считаются с сезона-1955/56.