Шестеркин – 1-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 600+ сэйвов в одном плей-офф за 18 матчей

– 1-й вратарь в истории , сделавший 600+ сэйвов в плей-офф за 18 матчей.

В четвертом матче финала Восточной конференции против «Тампы» россиянин отразил 27 бросков из 30.

Всего в этом плей-офф у него стало 616 отраженных бросков в 18 матчах. Он занимает 2-е место в истории по числу сэйвов за один плей-офф. Рекордом владеет (2014 год, 683 в 25 матчах).

При этом Шестеркин – 1-й вратарь в истории, кто отразил 600+ бросков уже на отметке в 18 матчей в одном плей-офф.

Ранее 6 вратарей достигали этой отметки за 19 матчей – Кен Драйден («Монреаль», 1971 год), Кирк Маклин («Ванкувер», 1994), («Флорида», 1996), («Вашингтон», 1998), («Анахайм», 2003), («Бостон», 2013).

При этом рекорд лиги по количеству сэйвов за один плей-офф удерживает («Бостон», 2011 год, 798 в 25 матчах). Маклин («Ванкувер», 1994) – второй с 761 сэйвом в 24 матчах, а третьим идет («Даллас», 2020) – 744 в 25.

Отметим, что официально броски считаются с сезона-1955/56.