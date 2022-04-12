Нацистское приветствие российского гонщика, «Металлург» в финале Кубка Гагарина, Левандовски близок к «Барселоне», конфликт фристайлистки Таталиной с федерацией и другие новости утра

1. «Металлург» победил «Трактор» в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары СКА – ЦСКА (3-2).

2. Российский гонщик Артем Северюхин показал нацистское приветствие после победы на этапе чемпионата Европы по картингу. После этого картинговая команда разорвала с ним контракт. Вскоре 15-летний гонщик извинился за свое поведение.

3. Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину, где рассказала об отсутствии поддержки от тренеров и федерации фристайла России, а также о вымогательстве денег. Глава федерации назвал слова Таталиной ложью. Министерство спорта сообщило, что проведет проверку информации из письма Анастасии.

Кроме того, мама спортсменки заявила, что в сборной девушке поступали «предложения интимного характера» со стороны тренера. Эти обвинения в федерации фристайла назвали аморальным поступком.

4. Продолжает развиваться неприятная ситуация с Криштиану Роналду, разбившем телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом. Благотворительная организация Save the Children, послом которой футболист стал в 2013 году, дистанцировалась от сотрудничества с форвардом «МЮ». При этом клуб не накажет Роналду – в «Юнайтед» удовлетворены извинениями в инстаграме. А мать мальчика заявила, что ее сын больше никогда не захочет видеть Криштиану.

5. Появилась информация, что Роберт Левандовски и «Барселона» согласовали 3-летний контракт, однако источники в клубе сообщили, что договоренности пока нет, несмотря на интерес к форварду «Баварии». Каталонцы готовы платить Роберту 35-40 млн евро до налогов.

6. Остальные трансферные новости. «Ахмат» выкупит Уткина у «Краснодара» за 3 млн евро.

«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса, «Бенфика» хочет 70 млн евро за лучшего бомбардира Португалии. «Реал» дает Мбаппе 100 млн евро бонуса и 5-летний контракт на 50 млн евро в год, они устно договорились о переходе. «Ман Сити» готов предложить Холанду контракт на 5 лет с зарплатой около 30 млн евро.

7. Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса». В нынешнем сезоне КХЛ клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду».

8. «Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Фрэнка Вогеля. В нынешнем сезоне клуб не смог попасть в плей-ин, завершив регулярный чемпионат с результатом 33-49.

9. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что не будет работать на матчах «Спартака» до конца сезона из-за пожелания клуба, отметив, что и сам этого не хочет. Вскоре генеральный продюсер канала Александр Тащин заявил, что журналист сам предложил не комментировать игры красно-белых, а точка зрения клуба в этом вопросе не определяющая.

10. Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина. Он называл его «седая борода» и «знакомый мужчина» во время матчей.

11. Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы мусульманин Мохамед Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан.

12. НХЛ. В единственном матче дня «Виннипег» обыграл «Монреаль» (4:2), победная шайба на счету Евгения Свечникова.

Тем временем, Евгения Малкина дисквалифицировали на 4 матча за удар клюшкой в лицо защитнику «Нэшвилла» Марку Боровецки.

13. «Зенит» – в топ-5 клубов мира по просмотрам в TikTok в марте. Уступили «ПСЖ», «Реалу», «Барсе» и «Васко да Гама».

14. На Сардинии заморожена вилла Мазепиных за 114 млн долларов.

15. На домашней форме «Ювентуса» на сезон-2022/23 есть паттерн с черными треугольниками вместо полос и электрические разряды на логотипе Jeep.

16. УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские приветствия фанатов во время матча с «Ман Сити». На ответной игре трибуны будут частично закрыты.

17. Экс-игрока сборной Украины Леоненко уволили с телеканала за слова о том, что он не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на Украине.

Цитаты дня.

Сестра Роналду о хейтерах: «Не надо ничего никому доказывать. Ответь им позже, чтобы заткнуть их всех»

Вячеслав Фетисов: «Болельщики со всего мира ждут возвращения россиян на международную арену. У многих есть кумиры из наших сборных»

Анастасия Таталина: «Была горда, когда Путин прислал мне телеграмму после победы на ЧМ. Весь мир был в шоке, что наш президент так поддерживает спортсменов»

Экс-судья Егоров: «Кангва – древолаз, не понял, что ему сказал Безбородов. Научите его русскому языку, раз пригласили»

Депутат Свищев о финне, не упоминавшем Овечкина: «Это страх перед лучшим хоккеистом современности. Соседи, не разделяющие позицию русского мира, делают все, чтобы не замечать или агрессивно относиться»

Депутат Пайкин об РПЛ: «Пора искать таланты в Челябинске, а не в Барселоне. 1,6 млрд евро потратили на иностранцев за 13 лет. Вывело ли это нас в лидеры?»

Кассано о Роналду: «Футбол – это не только голы и титулы. Криштиану должен молиться утром, говоря: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной»

Вьери ответил Кассано: «Роналду – величайший голеадор в истории. В «Юве» Бензема не было, но Криштиану забил 100 голов»