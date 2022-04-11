«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса. «Бенфика» хочет 70 млн евро за лучшего бомбардира Португалии

может перейти в клуб или Лиги 1.

22-летний форвард «Бенфики» интересен многим командам, но сейчас главные претенденты на него – , и , сообщает журналист The Athletic Давид Орнстейн.

Лиссабонский клуб хочет получить за лучшего бомбардира чемпионата Португалии, забившего 24 гола в 24 матчах, около 70 млн евро и продать игрока в начале летнего трансферного окна.

Пока «МЮ», «Челси» и «ПСЖ» не предпринимали конкретных шагов, было лишь предварительное общение.

Подробная статистика Нуньеса, забившего 5 голов в нынешней Лиге чемпионов, доступна здесь.

20 лет назад «Бенфика» чуть не обанкротилась, а теперь лучше всех продает игроков. На очереди супербомбардир из Уругвая