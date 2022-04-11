Депутат Пайкин об РПЛ: «Пора искать таланты в Челябинске, а не в Барселоне. 1,6 млрд евро потратили на иностранцев за 13 лет. Вывело ли это нас в лидеры?»

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Депутат Государственной думы считает, что клубы РПЛ должны искать игроков в России.

«Настало время искать талантливых спортсменов не в Милане и Барселоне, а в Твери и Челябинске, вкладывать деньги не в спонсирование международных соревнований, а в создание своих тренерских школ.

Российский футбол покинули свыше 30 легионеров… И даже те, кто еще не объявил о разрыве контрактов, скорее всего, примут аналогичное решение. Таким образом, РПЛ может лишиться почти трети состава игроков.

А между тем, согласно данным, на приобретение иностранных звезд за последние 13 лет РПЛ потратила 1,6 миллиарда евро... Вывело ли это наш футбол в мировые лидеры, сделало ли его более зрелищным, азартным, красивым? Ответ знает каждый болельщик этой по-настоящему народной игры», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

Ранее ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине разрешили иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими и украинскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

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