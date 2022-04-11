Генпродюсер «Матч ТВ» о «Спартаке» и Гениче: «Костя сам предложил не комментировать их матчи. Точка зрения клубов никогда не будет для нас определяющей»

сам принял решение не комментировать матчи в этом сезоне.

Об этом сообщил генеральный продюсер .

Ранее комментатор рассказал, что не будет работать на матчах «Спартака» из-за пожелания московского клуба.

«Считаю необходимым отреагировать на разного рода предположения и высказывания, касающиеся Кости Генича и его работы на матчах «Спартака».

Назначение комментаторов на матчи – это вопрос, относящийся исключительно к внутренней редакционной политике канала. Никто не запрещает клубам иметь свою точку зрения по этому вопросу, но она никогда не была и не будет для нас определяющей.

Константин сам высказал предложение в ближайшее время не комментировать матчи «Спартака» и согласовал его с руководством канала. Это не исключительный случай, наши комментаторы и раньше обсуждали в рабочем порядке свои пожелания относительно назначений – там, где это было возможно, мы всегда находили общее, устраивающее всех решение.

Как только Костя решит, что готов вернуться к репортажем игр красно-белых – сразу же вернется», – написал Тащин в своем телеграм-канале.