«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Фрэнка Вогеля

«Лейкерс» официально объявили об уходе с поста главного тренера команды.

Вогель стал 27-м главным тренером в истории клуба. За время своего пребывания в должности Вогель выиграл 127 матчей из 225 (56,4 процента) и привел «Лейкерс» к их 17-му титулу чемпиона НБА (2019/20).

В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в плей-ин, завершив регулярный чемпионат с результатом 33-49.

«Я очень уважаю Фрэнка как на площадке, так и за ее пределами. Фрэнк — отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за его работу, которая привела нас к чемпионскому титулу в сезоне-2019/20. Это невероятно трудное решение, но на данный момент мы считаем его необходимым. Все мы желаем Фрэнку и его замечательной семье всего наилучшего», – сказал вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» .

Леброн Джеймс еще когда-нибудь сыграет в финале?

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века