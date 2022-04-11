Вячеслав Фетисов: «Болельщики со всего мира ждут возвращения россиян на международную арену. У многих есть кумиры из наших сборных»

считает, что фанаты со всего мира ждут возвращения российских спортсменов.

Депутат Госдумы отреагировал на заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения россиян от международных соревнований.

«Уверен, наши спортсмены сейчас больше всего ждут, чтобы справедливость восторжествовала, и они смогли выступать на международной арене. Да и болельщики со всего мира, думаю, очень ждут возвращения российских спортсменов на международную арену.

У многих иностранных болельщиков есть кумиры из наших сборных. Надеюсь, этот вопрос решится как можно быстрее, и нашим спортсменам вернут право выступать на международных турнирах», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.