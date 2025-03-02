Гол «Ростова» в ворота «Динамо» отменен из-за офсайда у Комличенко – он мешал Луневу в момент удара
«Ростов» принимает «Динамо» в рамках 190го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
Уже на 6-й минуте хозяева забили гол – полузащитник Иван Комаров поразил ворота Андрея Лунева из пределов вратарской.
Однако арбитр ВАР пригласил главного судью Кирилла Левникова к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил взятие ворот, так как форвард Николай Комличенко, находясь в офсайде, перекрывал обзор и мешал голкиперу москвичей.
«Правильное решение принимает Левников и отменяет гол в ворота команды «Динамо».
Игрок №27 команды «Ростов», находясь за линией офсайда, перекрывал обзор вратарю и сделал движение в сторону мяча явно отвлекая вратаря команды «Динамо». Правильное решение: свободный удар», – согласился бывший арбитр Игорь Федотов.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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