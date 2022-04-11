«МЮ» не накажет Роналду за разбитый телефон фаната. Клуб удовлетворен извинениями в инстаграме (The Sun)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики контент Футбол

«Манчестер Юнайтед» не накажет Криштиану Роналду за инцидент с участием ребенка.

Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре АПЛ (0:1). У ребенка остался синяк на руке.

Как утверждает The Sun, клуб не станет наказывать португальца по итогам этого происшествия.

Руководство «МЮ» удовлетворили извинения, которые футболист принес в инстаграме, поэтому расследование, начатое клубом, было прекращено. 

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные