Кассано о Роналду: «Футбол – это не только голы и титулы. Криштиану должен молиться утром, говоря: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной»

оценил игру .

«В футболе есть не только титулы и голы. Зидан не забил много голов, но он один из величайших в истории. Рикельме – тоже. Голы и титулы нужны, но они не играют решающей роли.

Криштиану должен молиться по утрам, говоря: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной».

Бензема в прошлом сезоне и в этом набрал 50+ очков по системе «гол+пас», забил больше 30 голов в том сезоне и в этом. Роналду всегда забивает и будет забивать, но он игрок другого типа.

Карим – центральный форвард, но вместе с тем и Зидан. Он и «девятка», и «десятка». 9,5», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» о форвардах и «Реала» на канале Bobo TV в Twitch.

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