Виртц хочет перейти сначала в «Баварию», а потом в зарубежный клуб (Флориан Плеттенберг)

Флориан Виртц хочет перейти в «Баварию», а потом в зарубежный клуб.

Об этом рассказал журналист Флориан Плеттенберг в передаче Sport1 Doppelpass.

«У нас есть информация, что он хочет в «Баварию» и что он так видит свою карьеру: сначала «Бавария », потом зарубежный клуб. Осуществимо ли это, я не знаю.

Я не думаю, что они провернут это в этом году. Думаю, «Бавария» надеется на продление контракта, на пункт об отступных. Тогда они как-то сконструируют финансовую схему и активируют этот пункт, если сам Флориан Виртц тоже этого захочет», – сказал инсайдер.

По словам Плеттенберга, активное участие в возможном подписании полузащитника «Байера » принимает почетный президент «Баварии» Ули Хенесс .