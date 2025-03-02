Виртц хочет перейти сначала в «Баварию», а потом в зарубежный клуб (Флориан Плеттенберг)
Флориан Виртц хочет перейти в «Баварию», а потом в зарубежный клуб.
Об этом рассказал журналист Флориан Плеттенберг в передаче Sport1 Doppelpass.
«У нас есть информация, что он хочет в «Баварию» и что он так видит свою карьеру: сначала «Бавария», потом зарубежный клуб. Осуществимо ли это, я не знаю.
Я не думаю, что они провернут это в этом году. Думаю, «Бавария» надеется на продление контракта, на пункт об отступных. Тогда они как-то сконструируют финансовую схему и активируют этот пункт, если сам Флориан Виртц тоже этого захочет», – сказал инсайдер.
По словам Плеттенберга, активное участие в возможном подписании полузащитника «Байера» принимает почетный президент «Баварии» Ули Хенесс.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FCB Inside
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