УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские приветствия фанатов во время матча с «Ман Сити». На ответной игре трибуны будут частично закрыты

наказал частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков.

На ответном матче мадридской команды против «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов должен быть закрыт сектор стадиона «Ванда Метрополитано», вмещающий по крайней мере 5000 человек. Также клуб будет обязан вывесить баннер с надписью «#NoToRacism» («Нет расизму»).

Эти меры связаны с тем, что во время первого матча против фанаты мадридцев демонстрировали нацистское приветствие, сообщает Marca.

В первом матче «Атлетико» проиграл со счетом 0:1. Ответная игра состоится 13 апреля.