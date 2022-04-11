Экс-судья Игорь Егоров: «Кангва – древолаз, не понял, что ему сказал Безбородов. Научите его русскому языку, раз пригласили»

Экс-судья Игорь Егоров раскритиковал игрока за оскорбление арбитра.

23-летний полузащитник из Замбии Кингс Кангва после матча 24-го тура со «Спартаком» (0:3), в котором он был удален на 86-й минуте, сказал о : «Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу .

– Безбородов правильно поступил в эпизоде с удалением Кангва, это элемент неспортивного поведения. И то, что Кангва говорит, мол, он не понял, что ему судья сказал по-русски, – проблема только Кангва и клуба, за который он выступает.

– После игры Кангва, Аджоев и Божович жестко прошлись по судейской бригаде. Насколько позволительны такие высказывания и как с этим бороться?

– Такое вообще не позволительно, такого быть не должно. Одно съели, Слуцкий позволил себе сказать что-то непонятное, второй, третий, десятый. Говорят что хотят.

Мне не хотелось идти в судейство после карьеры футболиста, пусть и не очень длительной. Я понимал, что судьи – изгои, эта профессия – неблагодарная, их все ругают, все во всем разбираются.

Кангва показали, что не надо играть без свистка, а он не понял. Его откуда-то бумерангом сбили, я не знаю, откуда он взялся, этот Кангва. Не знаю и откуда эти руководители берутся, потом они чего-то сидят, разбираются.

Вы разберитесь в своем клубе, что у вас там творится, если он по-русски ни бельмеса вообще не понимает. Если вы приглашаете его в клуб, будьте добры, научите его русскому языку. Хотя бы элементарным словам – «да», «нет», «свисток». Хотя бы чему-то!

Но человек вообще древолаз и не понимает, что ему сказал Безбородов. А потом судья становится изгоем, Безбородов, который на протяжении двадцати лет судит лигу, и он лучший в этой стране. Если его начинают склонять, то это агония.

А Божович в этой стране очень много времени находится, замечательный тренер и человек. Но позволяет себе такие высказывания, как и Слуцкий. Я понимаю очень низкое эмоциональное состояние этих людей, потому что игры нет, очков нет, место в турнирной таблице и все остальное – слабое. И в этом кто-то виноват. Но виноваты только они сами – селекционный отдел, внутренние службы клуба.

Почему-то из того же «Ахмата» не уехал никто. Я не говорю про «Зенит», из «Зенита» может уезжать только какой-нибудь дурак. Там все вовремя, все замечательно. «Динамо» сумело максимально сохранить состав. А у кого-то просто берут и несутся, извините за сравнение, как голые на секс. Просто собираются все гуртом и побежали кто куда, врассыпную.

Так это составляющая клуба, значит, не устраивает в клубе все этих людей! Они искали и ждали, чтобы быстрее отсюда смазать. У нас сейчас винят всех, но не винят только себя. Давайте далеко ходить не будем, вот «Ростов». Пришел Валерий Георгиевич [Карпин], и при нем пацаны по 18-20 лет берут очки, показывают футбол, они одержимы. Ты их выпусти в ФНЛ с другим тренером, они оттуда с треском вылетят.

Это значит, что все хорошо в клубе. Жизнедеятельность в команде в первую очередь строится на отношениях, зависит от того, здравые они или нездоровые. От того, нормальный ли там доктор, генеральный директор или главный тренер. Это все взаимосвязано, мелочей в футболе нет, – сказал Егоров.