У «Барсы» и Левандовского нет договоренностей. Форвард симпатичен каталонцам, но его трансфер – не приоритет

не договаривалась с Робертом Левандовским о контракте.

Как сообщает журналист As Хави Мигел, у каталонцев нет договоренностей с 33-летним форвардом «Баварии». Левандовски симпатичен «Барселоне», но не является приоритетным вариантом вариантом усиления атаки.

«Окончательного решения еще нет», – сообщили источники в клубе.

Ранее появилась информация о том, что поляк согласовал 3-летний контракт с «Барселоной», отклонив предложения от «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Роберт забил 46 голов и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.