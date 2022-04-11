«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину

Чемпионка мира по фристайлу написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Таталина стала 10-й в лыжном биг-эйре и четвертой в слоупстайле.

«Сразу после награждения на ЧМ-2021, и на протяжении трех месяцев, старший тренер сборной Васильев начал требовать от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило.

В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл-отдай 50%.И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады.

После разговора с главным тренером по фристайлу Михаилом Носовым, который не стал разбираться со сложившейся ситуацией, мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации.

Конфликт был вынесен на уровень с руководством федерации фристайла, в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачева, по итогам которого мне был объявлен бойкот. Как подтверждение — намеренный срыв моей предолимпийской подготовки.

Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было, и нет.

Считаю, что достойно представила свою страну. Но, имей возможность готовиться нормально, уверена: были бы две медали самого высокого достоинства. В мировом сообществе фриски знают об отсутствии условий подготовки в России, и у всех вызывает удивление, как мне удается показывать такой высокий уровень, не имея достаточного тренировочного время на склоне. У них неподдельный интерес к программе моей личной подготовки, у нас — бойкот и безразличие ко мне.

В связи с этим, хотела спросить у Вас, как у Министра спорта России: кто несет ответственность в Федерации фристайла России за сорванную подготовку? За то, что страну лишили двух потенциальных олимпийских медалей и медали Кубка Мира?

После ЧМ-2021 обращалась в правительство Москвы за помощью в решении квартирного вопроса. Я из многодетной семьи, проживаю в однокомнатной квартире вместе с сестрой и родителями. Получила отказ. Обратилась после Олимпиады за поддержкой в Фонд поддержки олимпийцев, но мне даже не ответили. Нужна ли я своей стране?

Написав это обращение к Вам, я отдаю себе отчет в том, что после этого письма, моя спортивная карьера может сильно измениться, но молчать я больше не могу. Ситуация не меняется восемь лет и нет предпосылок, что это произойдет», – написала Таталина.

Полный текст письма можно прочитать здесь.

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