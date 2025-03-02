Матч «Циндао Вест Кост» – «Ухань Фри Таунс» прервали на 18-й минуте из-за проливного дождя. Один из вариантов – переигровка в другую дату
«Циндао Вест Кост» и «Ухань Фри Таунс» не доиграли матч Суперлиги Китая.
Команды встречались сегодня во 2-м туре чемпионата, «Циндао» повел в счете на 4-й минуте, на 18-й игру прервали из-за проливного дождя. На данный момент матч числится как приостановленный, итоговое решение пока не принято.
Один из вариантов – переигровка в другую дату, что не устраивает «Вест Кост».
Единственный гол забил нападающий Абдул-Азиз Якубу.
Прямо сейчас «Циндао» занимает 10-е место в Суперлиге Китая, «Ухань» – 15-й.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Китайский футбол»
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