Матч «Циндао Вест Кост» – «Ухань Фри Таунс» прервали на 18-й минуте из-за проливного дождя. Один из вариантов – переигровка в другую дату

«Циндао Вест Кост» и «Ухань Фри Таунс» не доиграли матч Суперлиги Китая.

Команды встречались сегодня во 2-м туре чемпионата, «Циндао» повел в счете на 4-й минуте, на 18-й игру прервали из-за проливного дождя. На данный момент матч числится как приостановленный, итоговое решение пока не принято.

Один из вариантов – переигровка в другую дату, что не устраивает «Вест Кост».

Единственный гол забил нападающий Абдул-Азиз Якубу.

Прямо сейчас «Циндао» занимает 10-е место в Суперлиге Китая, «Ухань» – 15-й.