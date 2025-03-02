«Оренбург» не побеждает в РПЛ 18 матчей подряд – после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре. У команды 7 поражений кряду

«Оренбург» до 18 матчей продлил серию без побед в чемпионате России.

Команда тренера Владимира Слишковича на выезде уступила «Спартаку » (0:2) в 19-м туре Мир РПЛ .

Для «Оренбурга », который начинал сезон под руководством Давида Деограсии , это уже 18-й матч подряд без побед в Премьер-лиге.

Единственная на данный момент победа была добыта дома в 1-м туре над «Спартаком» (2:0).

Оренбуржцы набрали 8 очков и занимают последнее место в таблице, до зоны стыковых матчей – 8 баллов.