Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина. Он называл его «седая борода» и «знакомый мужчина» во время матчей

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Финский комментатор отказался произносить фамилию Александра Овечкина во время матчей НХЛ.

Теро Кайнулайнен сообщил, что принял такое решение перед матчем между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (6:3).

«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон» я бросил себе вызов.

Я старался не упоминать имя капитана гостей. Я преуспел в своем испытании», – написал комментатор Viasat.

Как сообщает Ilta-Sanomat, Кайнулайнен продолжил игнорировать Овечкина во время матча «Кэпиталс» с «Бостоном» (4:2).

Когда россиянин забивал голы, Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

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