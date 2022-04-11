На Сардинии заморожена вилла Мазепиных за $114 млн

Теги бизнес Формула-1 Кевин Магнуссен Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Авто

Итальянская фингвардия сообщила, что заморозила комплекс зданий на Сардинии.

Как выяснило расследование, вилла за 105 миллионов евро (114 миллионов долларов) принадлежит бывшему пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу – владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину – через иностранную фирму-прослойку.

Мазепины фигурируют в санкционном списке ЕС. Перед началом сезона-2022 Никита лишился места в «Хаасе» – его заменил Кевин Магнуссен. Контракт с «Уралкалием», который являлся титульным спонсором «Хааса», также был разорван.

Думаете, Мазепин боролся бы с «Мерседесами» за очки на новом «Хаасе»? Вряд ли: Шумахер не справляется, а Никита ему сильно уступал

Никита Мазепин: «Отстранения российских спортсменов – культура отмены страны»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные