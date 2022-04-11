На Сардинии заморожена вилла Мазепиных за $114 млн

Итальянская фингвардия сообщила, что заморозила комплекс зданий на Сардинии.

Как выяснило расследование, вилла за 105 миллионов евро (114 миллионов долларов) принадлежит бывшему пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу – владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину – через иностранную фирму-прослойку.

Мазепины фигурируют в санкционном списке ЕС. Перед началом сезона-2022 Никита лишился места в «Хаасе» – его заменил . Контракт с «Уралкалием», который являлся титульным спонсором , также был разорван.

Думаете, Мазепин боролся бы с «Мерседесами» за очки на новом «Хаасе»? Вряд ли: Шумахер не справляется, а Никита ему сильно уступал

Никита Мазепин: «Отстранения российских спортсменов – культура отмены страны»

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