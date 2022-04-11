Министерство спорта проведет проверку информации, изложенной в письме фристайлистки Таталиной

спорта России проведет проверку информации, изложенной в письме чемпионки мира по фристайлу .

Таталина в открытом письме рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«В Министерстве спорта ознакомились с открытым письмом российской фристайлистки, чемпионки мира в дисциплине биг-эйр Анастасии Таталиной.

Минспорт России проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации, а также рассмотрит сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России.

Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина», – сообщили в Минспорта.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину