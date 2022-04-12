Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов

дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо.

Эпизод произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

В конце второго периода произошла стычка между россиянином и защитником «Предаторс» .

Малкин ударил канадца клюшкой в лицо, у защитника пошла кровь, и на третий период он уже не вышел.

В итоге форвард «Питтсбурга» получил 4 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, Боровецки – 2 (за удар клюшкой).

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты Малкина удержат 190 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Ого, Малкин психанул: в кровь разбил лицо защитнику «Нэшвилла»

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