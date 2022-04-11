Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

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Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

«Клуб благодарит специалистов за работу и вклад в развитие хоккея Татарстана, а также желает удачи в дальнейшей карьере.

В Казани Квартальнов стал самым побеждающим тренером лиги, вместе с ним клуб установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде КХЛ и по посещаемости домашних матчей.

Под руководством тренера в основном составе дебютировали 20 воспитанников «Ак Барса», также команда стала серебряным и бронзовым призером чемпионата России», – говорится на сайте клуба.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году. В нынешнем сезоне КХЛ клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4). 

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