Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

«Клуб благодарит специалистов за работу и вклад в развитие хоккея Татарстана, а также желает удачи в дальнейшей карьере.

В Казани Квартальнов стал самым побеждающим тренером лиги, вместе с ним клуб установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде КХЛ и по посещаемости домашних матчей.

Под руководством тренера в основном составе дебютировали 20 воспитанников «Ак Барса», также команда стала серебряным и бронзовым призером чемпионата России», – говорится на сайте клуба.

Квартальнов возглавил в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).