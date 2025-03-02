У Левандовского 11 голов в 13 играх за «Барселону» с начала года. 36-летний поляк забил в 5 из 6 последних матчей
Роберт Левандовски забил в 9 из 13 матчей в 2025 году.
36-летний нападающий поразил ворота «Сосьедада» на 60-й минуте матча Ла Лиги.
С начала года у поляка 11 голов в 13 матчах. Он забил в 5 из 6 последних игр.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Барселоны» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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