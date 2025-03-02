У Левандовского 11 голов в 13 играх за «Барселону» с начала года. 36-летний поляк забил в 5 из 6 последних матчей

Роберт Левандовски забил в 9 из 13 матчей в 2025 году.

36-летний нападающий поразил ворота «Сосьедада » на 60-й минуте матча Ла Лиги .

С начала года у поляка 11 голов в 13 матчах. Он забил в 5 из 6 последних игр.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Барселоны» можно ознакомиться здесь .