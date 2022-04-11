Левандовски и «Барселона» согласовали 3-летний контракт. Роберт уведомил «Баварию»

перейдет в «Барселону».

По информации TVP Sport, капитан сборной Польши согласовал условия контракта с каталонцами.

Речь идет о трехлетнем многомиллионном контракте, утверждает журналист Interia Sport Себастьян Стасевски.

33-летний форвард сообщил о своем решении не продлевать соглашение с «Баварией» руководству мюнхенского клуба. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Бавария» требует 65 млн евро за Левандовского, но при включении других игроков сумма может снизиться.

Роберт забил 32 гола в 29 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика доступна здесь.