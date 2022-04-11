Депутат Свищев о финне, не упоминавшем Овечкина: «Это страх перед лучшим хоккеистом современности. Соседи, не разделяющие позицию русского мира, делают все, чтобы не замечать или агрессивно относиться»

Дмитрий Свищев отреагировал на отказ финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

«Мне кажется, это некий страх перед лучшим хоккеистом нашей современности признать его превосходство над многими другими спортсменами. Все прекрасно понимают, что Овечкин – звезда мирового хоккея.

Многие наши соседи, люди, которые по-другому мыслят и не разделяют позицию русского мира, культуры, языка, спорта, в конце концов, делают все, чтобы просто либо не замечать, либо наоборот агрессивно относиться. Но Овечкина невозможно не заметить, он приносит совершенно потрясающие результаты не только для своей заокеанской команды, но и для всего российского спорта.

Можно только пожалеть финского комментатора, потому что ему очень тяжело пытаться не произносить фамилию нашего спортсмена. Это же действительно трудно, ведь все видят Овечкина, на матчах его объявляют, и только финскому комментатору тяжело сказать, что это он.

Не могу представить, чтобы российские журналисты не произносили какую-либо фамилию спортсмена. Любой комментатор приходит в профессию для того, чтобы рассказывать нюансы соревнования, рассказывать о спортсмене.

Если он по каким-то причинам – политическим, расовым – не может комментировать матч, тогда я посоветую ему уволиться и найти спокойную работу. В Финляндии, например, отличный лес. Им сейчас надо заниматься и развивать свою промышленность», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.