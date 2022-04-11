Старшая сестра ответила его хейтерам.

«Моя великая и идеальная любовь❤️❤️, самый красивый человек из тех, кого я встречала в мире❤️. На самом деле вся моя семья – это пример любви и уважения🙏. Свет, который беспокоит только тех, кто живет во тьме ❤️❤️.

Человек – самое странное существо из живущих на планете. Он так сильно любит и вместе с тем так сильно не любит. Вот почему мы живем со всеми этими войнами, смертями, живем так бесчеловечно. И кроме того, люди так недовольны своей жизнью, что им приходится говорить о других👎.

Дорогой братишка, не надо ничего никому доказывать. Ответь им позже, чтобы заткнуть их всех.

Я так люблю тебя, а остальное не имеет значения ❤️❤️❤️», – написала Элма Авейру в инстаграме.

Форвард разбил телефон 14-летнему болельщику с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.

Роналду со злости разбил телефон фаната (мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование