«Реал» дает Мбаппе 100 млн евро бонуса и 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Они устно договорились о переходе

«Реал» уверен, что подпишет летом.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, между форвардом, контракт которого с «ПСЖ» действует до июня, и мадридским клубом есть устная договоренность о переходе. Однако неизвестно, сдержит ли Мбаппе слово.

Если он согласится перейти в «Реал», то получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро, а также 5-летний контракт на 50 млн евро в год.

«Реал» убежден, что соглашение с 23-летним форвардом будет подписано, однако «ПСЖ» всеми силами старается переубедить француза. Окончательного решения со стороны футболиста пока нет.

Сообщалось, что парижане предлагают форварду 180 млн евро бонуса и зарплату в размере 25 млн евро в год по 2-летнему контракту. Для родителей игрока предусматривалась выплата в размере 50 млн евро.

В этом сезоне Килиан забил 31 гол и отдал 18 передач в 39 матчах за во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно