Федерация фристайла России: «Обвинение Таталиной в адрес тренеров относительно сексуальных домогательств – аморальный поступок»

Федерация фристайла России (ФФР) опубликовала заявление в ответ на открытое письмо чемпионки мира к министру спорта России Олегу Матыцину.

В письме Таталина рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«Открытое письмо Анастасии Таталиной вызывает недоумение и вопросы его появления на сегодняшний день. Для Федерации фристайла России не имеет значения, в открытом или закрытом пространстве оно появилось, т. к. наша деятельность носит открытый характер. Изложенное в письме не соответствует действительности.

Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала тренерский штаб, коллектив Федерации фристайла России, Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, свою региональную спортивную школу и региональных организаторов по проведению соревнований по фристайлу.

Все пожелания и просьбы спортсменки удовлетворялись в полном объеме. А. Таталина в части получения оборудования, инвентаря, экипировки, визового сопровождения, организации тренировочных мероприятий, лечения и реабилитации была обеспечена в полном объеме.

Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком.

Перед Федерацией фристайла России всегда стоит задача надлежащей и полноценной подготовки спортсменов для достижения высоких результатов. Для достижения системных высоких результатов и примера для более молодых спортсменов А. Таталиной необходимо больше времени уделять своей спортивной работе, а не личной медиа-активности и социальному позиционированию, а также при высказываниях в адрес других лиц основываться на реальных обстоятельствах и фактах», – заявили в ФФР.

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«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину