Российский пилот Артем Северюхин, выступающий под итальянской лицензией, выиграл этап чемпионата Европы по картингу и показал нацистский жест на подиуме.

Этап проходил в португальском Портимане. Во время исполнения гимна Италии Северюхин продемонстрировал так называемый «римский салют», ударив правой рукой по сердцу и вытянув ее вперед. Похожий жест использовался, в частности, в фашисткой Италии и нацистской Германии.

Сообщается, что мама гонщика объяснила поступок сына так: «Он послал сердечки команде и мне».

Соцсети чемпионата мира по картингу удалили фото и видео инцидента. Мы не можем показать изображения в соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики.

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