Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: «Сын потрясен, сказал: «Я больше никогда не захочу увидеть Криштиану»

Мать мальчика, телефон которого разбил , рассказала об эмоциях сына.

Форвард разбил телефон 14-летнему болельщику с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.

«Это был наш первый совместный поход на футбол. Джейкоб одержим «Эвертоном» и футболом – это его страсть. Он просто сиял от увиденной игры, победы, пережитого опыта. Но я думаю о тех пяти секундах – они полностью разрушили этот день. Это шокирует.

Поскольку у Джейкоба инвалидность, ему сложнее выражать свои мысли, и может потребоваться больше времени, чтобы он до конца понял, что произошло. При его аутизме ему трудно обрабатывать информацию, происходящее.

Он воспринял это по-своему, что-то вроде: «Не могу поверить, что Роналду сделал это, он мне очень нравился». Хотя он не болеет за «Юнайтед», Роналду – звезда, большой игрок, дети его боготворят. Мы наблюдали за его историей в футболе. Он был таким хорошим игроком. Произошедшее – шок, мы оба не спали [в субботу вечером].

Мы собирались пойти в парк погулять [в воскресенье], и Джейкоб сказал: «Я не хочу делать это сегодня, мам». Я надеюсь, что эта история не отпугнула его [от людей]. Я надеюсь, что это просто усталость от субботы. Я думаю, что внутри он сильно потрясен, но не показывает этого. Я уверена, что он это сделает – по-своему.

Я спросила сына: «Ты бы хотел поехать на игру «МЮ»? Роналду сказал, что мы могли бы поехать». Он ответил: «Нет, мам, я больше никогда не захочу его увидеть». И это огорчает, потому что Роналду был одной из причин, по которой Джейкоб хотел пойти на матч против «Юнайтед», – заявила Сара Келли.

Роналду со злости разбил телефон фаната (мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование