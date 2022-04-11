«Ман Сити» предложил Холанду контракт на 5 лет с зарплатой около 30 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрлинг Холанд Футбол

«Манчестер Сити» предложил крупный контракт Эрлингу Холанду.

Если нападающий «Боруссии» перейдет в английский клуб, его зарплата составит около 30 миллионов евро в год, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Предложение «горожан» предусматривает выплату отступных в размере 75 миллионов евро, а также выплаты агенту в размере 70 миллионов евро. 

В текущем сезоне Бундеслиги 21-летний форвард провел 19 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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