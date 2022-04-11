«Роналду – величайший голеадор в истории. В «Юве» Бензема не было, но Криштиану забил 100 голов». Вьери ответил Кассано

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Кристиан Вьери вступился за Криштиану Роналду.

Ранее экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано заявил: «Футбол – это не только голы и титулы. Криштиану должен молиться утром, говоря: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной».

«Нельзя сказать, что Роналду был ужасен, они оба играли в сильной команде.

В «Ювентусе» Бензема не было, но Криштиану забил 100 голов. Роналду – величайший голеадор в истории», – ответил ему бывший нападающий «Интера» на канале Bobo TV в Twitch.

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