Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан

Судья остановил матч в Бундеслиге, чтобы игрок мог перекусить.

Арбитр Бастиан Данкерт приостановил игру 29-го тура – в первом тайме, после захода солнца, и защитник хозяев смог поесть во время Рамадана.

Симакан – француз с гвинейскими корнями, он мусульманин и держит пост, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.

Мохамед постится, хотя больные, старики, беременные женщины, дети и профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

В паузу 21-летний футболист употребил энергетический гель и энергетический батончик.