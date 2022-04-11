Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан

Судья остановил матч в Бундеслиге, чтобы игрок мог перекусить.
Арбитр Бастиан Данкерт приостановил игру 29-го тура «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» в первом тайме, после захода солнца, и защитник хозяев Мохамед Симакан смог поесть во время Рамадана.
Симакан – француз с гвинейскими корнями, он мусульманин и держит пост, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.
Мохамед постится, хотя больные, старики, беременные женщины, дети и профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.
В паузу 21-летний футболист употребил энергетический гель и энергетический батончик.