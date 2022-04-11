Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан

Теги бундеслига Германия судьи Хоффенхайм РБ Лейпциг Бастиан Данкерт Мохамед Симакан религия Футбол

Судья остановил матч в Бундеслиге, чтобы игрок мог перекусить.

Арбитр Бастиан Данкерт приостановил игру 29-го тура «РБ Лейпциг»«Хоффенхайм» в первом тайме, после захода солнца, и защитник хозяев Мохамед Симакан смог поесть во время Рамадана.

Симакан – француз с гвинейскими корнями, он мусульманин и держит пост, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.

Мохамед постится, хотя больные, старики, беременные женщины, дети и профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

В паузу 21-летний футболист употребил энергетический гель и энергетический батончик.

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